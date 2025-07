Hamas e Israel retomam negociações no Catar antes de reunião Trump-Netanyahu

Hamas e Israel retomam, nesta segunda-feira (7), as negociações indiretas no Catar para alcançar um acordo de trégua na Faixa de Gaza, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, viaja a Washington para se reunir com Donald Trump.

As negociações indiretas entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas começaram no domingo em Doha, com o objetivo de negociar um cessar-fogo após 21 meses de conflito e alcançar um acordo para libertar os reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos.

"As negociações indiretas estão previstas para hoje em Doha entre as delegações do Hamas e de Israel para prosseguir com as conversações", informou à AFP um representante palestino.