Irã não vê 'problema' em retomar negociações com EUA sobre programa nuclear, diz Pezeshkian

O presidente do Irã, Masud Pezeshkian, afirmou que Teerã não tem "nenhum problema" em retomar as negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos, apesar dos bombardeios de Washington contra várias instalações nucleares.

"Não vejo nenhum problema" em retomar as conversações, afirmou o presidente iraniano em uma entrevista ao apresentador americano Tucker Carlson divulgada nesta segunda-feira (7).

"Há uma condição (...) para recomeçar as conversações. Como vamos confiar nos Estados Unidos novamente?", questionou.