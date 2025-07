México apreende 15,4 milhões de litros de combustíveis roubados

Outros 3,9 milhões de litros foram apreendidos no município de Ramos Arizpe, a cerca de 13 quilômetros de distância, nas proximidades de uma estação ferroviária.

O secretário de Segurança, Omar García Harfuch, informou na rede social X que entre os combustíveis confiscados estão "diesel, gasolina e destilado de petróleo".

"Trata-se da maior apreensão de hidrocarbonetos desta administração", liderada pela presidente Claudia Sheinbaum desde 1º de outubro, destacou.

Em 31 de março, o governo mexicano havia anunciado a apreensão de 10 milhões de litros de diesel no estado de Tamaulipas, no norte do país.

Há uma semana, forças de segurança realizaram uma operação que desmantelou uma poderosa organização criminosa dedicada ao roubo de combustíveis, com atuação em três estados do centro do país.

ai/mar/lm/aa