Moção de censura faz parte do 'manual' extremista, diz von der Leyen

A iniciativa foi lançada pelo eurodeputado da extrema direita romena Gheorghe Piperea, que critica a falta de transparência de Von der Leyen e da Comissão Europeia no escândalo apelidado de "Pfizergate".

Von der Leyen nunca tornou pública uma troca de mensagens de texto com o CEO da Pfizer, Albert Bourla, durante a pandemia de covid-19, em um momento em que a Comissão negociava a compra de enormes quantidades de vacinas deste laboratório.

O caso rendeu fortes críticas à Comissão e a Von der Leyen por parte de várias associações da sociedade civil.

O jornal The New York Times recorreu à justiça para ter acesso à troca de mensagens entre Von der Leyen e Bourla, mas descobriu que as mensagens não tinham sido preservadas.

Piperea também acusa a Comissão de "interferir" nas eleições presidenciais na Romênia, em maio, nas quais saiu vencedor Nicusor Dan, um apoiador da União Europeia.

O próprio grupo político ao qual pertencente Pierea, o dos Conservadores e Reformistas (ECR), já se distanciou da ideia.