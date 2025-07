Moradores são evacuados no sul da França por incêndio florestal

Em Bages, ao sul de Narbonne, Nathalie Bueno está devastada. A administradora contou que o fogo destruiu sua casa e um estábulo que abrigava 43 cavalos.

"Perdi tudo. Estou no meu carro com meus seis cachorros. Alguns cavalos morreram no incêndio, os vizinhos nos ajudaram a salvar cerca de 30", contou a mulher de 60 anos.

Muitas pessoas ficaram presas na rodovia A9, que liga a França à Espanha.

Algumas passaram a noite em seus carros e 150 pessoas estão alojadas no parque de exposições de Narbonne, outras em salões ou ginásios de comunidades vizinhas.

O incêndio começou por volta das 15h locais de segunda-feira, por razões desconhecidas, em uma propriedade vinícola próxima ao maciço de Corbières, e se espalhou rapidamente, atiçado pelo vento forte de até 90 km/h, indicou o meteorologista Adrien Warnan.

