Petro desassocia o governo dos EUA de um suposto complô para derrubá-lo

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, enviou em junho uma carta ao seu homólogo americano, Donald Trump, na qual afirma não ter tido a "intenção" de "questionar sem fundamentos o papel dos Estados Unidos" em um suposto "golpe de Estado", confirmou o Ministério das Relações Exteriores à AFP, nesta segunda-feira (7).

A carta antecede a crise de quinta-feira (3) quando ambos os países convocaram consultas com seus principais representantes diplomáticos. Sem dar detalhes, as relações chegaram ao seu pior momento após as acusações do presidente colombiano sobre um suposto complô para derrubá-lo com o apoio de políticos republicanos.

"Reconheço que é possível que algumas das minhas palavras tenham sido percebidas como desnecessariamente duras. Em prol do diálogo, quero dizer que minha intenção não é fechar portas, mas abrir caminhos para a conversa", indica a carta divulgada na mídia local sem a assinatura do líder de esquerda.