Petróleo sobe apesar de anúncio da Opep+ sobre aumento da produção

Os preços do petróleo subiram no fechamento desta segunda-feira (7), apesar da decisão da aliança de países da Opep+ de aumentar mais do que o esperado sua produção a partir de agosto.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em setembro, subiu 1,87%, alcançando 69,58 dólares.

Já o seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em agosto, avançou 1,39%, fechando em 67,93 dólares.