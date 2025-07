Presidente do México condena 'manifestações xenofóbicas' em protesto contra gentrificação na capital

Os manifestantes denunciaram que a chegada de estrangeiros na capital aumentou o preço dos aluguéis e obrigou os próprios mexicanos a se mudarem para áreas mais econômicas, um fenômeno chamado de gentrificação.

A mandatária reconheceu como "legítima" a motivação do protesto, mas rejeitou que se exija a saída de "qualquer nacionalidade" do país.

A governante de esquerda, ex-prefeita da capital (2018-2023), relacionou o aumento dos aluguéis na Cidade do México com os nômades digitais, "muitos deles americanos", que trabalham remotamente no México, e com a "especulação imobiliária decorrente do aluguel" de imóveis através de aplicativos digitais como o Airbnb.

Sheinbaum também condenou o caso de uma mulher que insultou com expressões racistas um policial de trânsito que tentou aplicar-lhe uma infração e viralizou no fim de semana nas redes sociais. "Odeio negros como você", ouve-se a mulher dizer antes de entrar em seu carro para se afastar da área, após enfrentar o agente.

A presidente afirmou que o vídeo revela "um racismo aberrante" que "não pode existir" no México. "Nem xenofobia, nem racismo, nem classismo, zero discriminação", reiterou.

