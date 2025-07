Thiago Silva vê Chelsea superior, mas acredita em mais uma surpresa do Fluminense

Capitão e símbolo do Fluminense, o veterano zagueiro Thiago Silva admitiu nesta segunda-feira (7) que o Tricolor não pode jogar "de igual para igual" com o Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas confia no bom momento da equipe para surpreender mais uma vez no torneio.

"Não adianta a gente querer aqui chegar na semifinal e jogar de igual pra igual, né? Claro que a gente vai procurar jogar, mas assim, os caras estão num nível acima da gente", disse o zagueiro de 40 anos em entrevista em East Rutherford, onde fica o MetLife Stadium, palco do jogo decisivo.

"Mas a gente com o nosso sonho, com a nossa raça, com a nossa motivação, os nossos torcedores estarão presentes para a gente recompensar o nosso torcedor dentro de campo e dar a vida da forma que a gente vem fazendo nos últimos jogos", acrescentou.