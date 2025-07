Trump imporá tarifas adicionais de 25% ao Japão e à Coreia do Sul

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, havia dito no domingo que não "cederia facilmente" nas negociações comerciais com Washington.

As tarifas não entrarão em vigor antes de agosto, esclareceu o secretário do Tesouro, Scott Bessent, no fim de semana, em uma aparente tentativa de abrir mais espaço para negociação.

- "Mudança de tom" -

Trump impôs tarifas de 10% a quase todos os seus parceiros comerciais em abril e ameaçou aplicar taxas ainda mais altas a algumas economias, como a União Europeia.

Mas logo depois, diante do choque econômico, anunciou uma pausa que expira na quarta-feira. Washington está confiante de que fechará vários acordos antes disso.

"Teremos vários anúncios nas próximas 48 horas", disse Bessent nesta segunda-feira, em entrevista à CNBC.