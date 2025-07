Trump pede que autoridades do Brasil 'deixem Bolsonaro em paz'

Em sua mensagem, Trump acrescentou que "isso não é nada mais, nada menos do que um ataque a um oponente político, algo que eu conheço muito bem. Aconteceu comigo".

Enquanto lidera no Rio de Janeiro a cúpula do Brics, Lula rejeitou veementemente as palavras do americano.

"Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja", disse Lula em uma nota oficial.

"Ninguém está acima da lei. Sobretudo, os que atentam contra a liberdade e o estado de direito", acrescentou.

Jair Bolsonaro comemorou o apoio do presidente americano.

"Recebi com muita alegria a nota do Presidente @realDonaldTrump", reagiu Bolsonaro.