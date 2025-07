Unesco avalia trinta novos candidatos ao Patrimônio Mundial

Trinta locais culturais e naturais, incluindo Panamá, Brasil e México, saberão esta semana se farão parte do Patrimônio Mundial da Unesco, cada vez mais ameaçado pelas mudanças climáticas e pelos conflitos.

A Rota Colonial Transístmica do Panamá, a Rota Huichol do México e o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu do Brasil fazem parte das candidaturas examinadas pela atual edição do Comitê do Patrimônio Mundial.

Esta sessão "deve mais do que nunca cumprir sua promessa, a de um multilateralismo tangível, decidido, onde a cultura desempenha um papel importante para responder aos desafios atuais, seja a mudança climática ou as feridas da guerra", segundo a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.