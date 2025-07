Adolescente mata uma criança e deixa dois feridos em escola no Rio Grande do Sul

Um adolescente de 16 anos matou uma criança e feriu outras duas pessoas em ataque a uma escola no Rio Grande do Sul, informaram autoridades nesta terça-feira. O suposto agressor foi detido pela polícia, que investiga a motivação do crime.

"As vítimas foram duas crianças, uma de 8 anos e outra de 9, sendo que esta última não resistiu aos ferimentos e foi a óbito após ser socorrida", detalhou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Uma professora de 34 anos foi ferida ao tentar intervir no ataque, que ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, localizada na região central do município de Estação. O estado de saúde dela e da criança ferida é estável.