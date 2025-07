Agricultores espancam cinco pessoas até a morte na Índia por suposta 'bruxaria'

Agricultores espancaram uma família de cinco pessoas até a morte na Índia e jogaram seus corpos em um lago, acusando-os de "praticar bruxaria" após a morte de uma criança, informou a polícia nesta terça-feira (8).

Três pessoas foram presas e confessaram o crime, de acordo com uma declaração da polícia no estado de Bihar, no norte do país.

Entre as vítimas estavam três mulheres, incluindo uma de 75 anos.