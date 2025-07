Botafogo anuncia filho de Carlo Ancelotti como novo técnico

Em nota, o clube carioca definiu Davide como um "treinador jovem, preparado e com forte ambição de construir seu próprio legado" e ressaltou seu "perfil global" pela "experiência direta na elite do futebol europeu" como auxiliar de seu pai.

Davide Ancelotti havia sido integrado à comissão técnica da Seleção no dia 6 de junho, mas foi liberado de suas funções com o acerto com o Botafogo, informou a CBF, que desejou "boa sorte" ao treinador e adiantou que ele "será convocado pontualmente para a preparação final rumo à Copa do Mundo da Fifa de 2026".

Antes de ser assistente, o novo técnico do Botafogo trabalhou como preparador físico ao lado de Carletto no Real Madrid (2013-2015) e no PSG (2012-2013).

Como jogador, Davide fez parte das categorias de base do Milan, onde seu pai brilhou como jogador e como treinador. Sua carreira nos campos foi breve, pois se aposentou aos 20 anos para se tornar técnico.

"Meu pai me ensinou a ser flexível, a saber me adaptar, ter ideias e maneiras diferentes de ganhar. É importante que uma equipe saiba se comportar nas diferentes fases do jogo", disse Davide em uma recente entrevista ao jornal esportivo espanhol Marca, descrevendo sua forma de enxergar o futebol.

"Prefiro um jogo um pouco mais vertical", acrescentou.