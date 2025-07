Chanel apresenta inverno confortável e glamouroso

Tudo apresentado em preto, bege e branco, combinados com botas 'over the knee' de bico redondo.

A nova coleção foi apresentada no Salon d'Honneur, decorado com amplas cortinas drapeadas e confortáveis sofás bege no estilo dos salões de alta-costura do século passado, e não na habitual nave do Grand Palais, que no momento expõe uma instalação monumental do brasileiro Ernesto Neto.

Entre os convidados estavam as atrizes Marion Cotillard e Carole Bouquet, além das rainhas do pop Lorde e Gracie Abrams.

A próxima coleção, apresentada em outubro durante a Semana de Moda Feminina de Paris, será assinada por Matthieu Blazy, nomeado em dezembro, seis meses após a saída repentina de Virginie Viard.

Ex-diretor artístico da Bottega Veneta, o discreto e respeitado franco-belga terá a difícil tarefa de virar a página após Karl Lagerfeld, que reinou na casa por mais de três décadas até sua morte em 2019, deixando o comando para sua mulher, Virginie Viard.

mdv/may/jz/zm/jc/yr