Chelsea vence Fluminense (2-0) e vai à final da Copa do Mundo de Clubes

Com dois gols de João Pedro, revelado nas categorias de base do Fluminense, o Chelsea venceu o clube carioca por 2 a 0 nesta terça-feira (8), em East Rutherford, e se classificou para a final da Copa do Mundo de Clubes.

O atacante brasileiro, contratado junto ao Brighton na semana passada, marcou aos 18 e 56 minutos contra seu ex-time, sob o sol escaldante do MetLife Stadium, nos arredores de Nova York.

O time londrino vai disputar o título em uma final europeia no domingo (13), contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam na quarta-feira no mesmo estádio.