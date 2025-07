Com apoio de China e Rússia, Brasil e Índia pedem entrada no Conselho de Segurança da ONU

No domingo, durante a cúpula do Brics no Rio de Janeiro, os 11 membros plenos do grupo, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, defenderam uma reforma do Conselho de Segurança "para ampliar a voz do Sul Global", conforme a declaração final do encontro.

No texto, China e Rússia, dois dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, se manifestaram expressamente a favor do ingresso de Brasil e Índia.

Estados Unidos, França e Reino Unido completam a exclusiva composição permanente desse órgão e têm poder de veto sobre qualquer decisão do fórum. Outros 10 países participam de forma rotativa e sem poder de veto.

"Os membros fixos do conselho (...) são exatamente aqueles que mais estimulam a guerra", criticou Lula durante seu pronunciamento.

O Conselho de Segurança tem a responsabilidade de impor sanções para fazer cumprir suas decisões. Recentemente, tem sido alvo de críticas por sua inação diante das guerras na Ucrânia e em Gaza, devido aos respectivos vetos de Rússia e Estados Unidos.

"Quando o mundo passa por uma fase de conflitos e incertezas (...) essa parceria entre Índia e Brasil é um pilar importante de estabilidade e de equilíbrio. Nós acreditamos que todas essas disputas devem ser resolvidas pelo diálogo e pela diplomacia", disse por sua vez Modi, segundo a tradução oficial.