Copernicus registra mês de junho mais quente na Europa Ocidental

Segundo os cálculos da AFP realizados com base nos dados do Copernicus, 12 países e aproximadamente 790 milhões de habitantes do planeta vivenciaram seu mês de junho mais quente em 2025. Este foi o caso do Japão, das Coreias do Norte e do Sul, bem como de Paquistão e Tajiquistão.

© Agence France-Presse