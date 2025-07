Davide Ancelotti colocará à prova a pouca paciência de John Textor

Oito meses depois, no entanto, Jorge pediu demissão. Após 275 dias no cargo e 55 jogos como técnico alvinegro, ele chamou a atenção do Catar e foi contratado pelo Al-Rayyan.

- O beijo -

A fila andou com o brasileiro Carlos Leiria assumindo a equipe em janeiro, depois de sua passagem pelo sub-20 do Botafogo. Mas seu ciclo no time profissional durou apenas 43 dias e dez jogos.

Caçapa retornou como interino até a chegada do português Renato Paiva, em fevereiro.

Com ele, o Glorioso recuperou o rumo e conseguiu uma grande vitória na Copa do Mundo de Clubes sobre o campeão europeu, o Paris Saint-Germain, na fase de grupos. Depois do jogo, quando Paiva concedia entrevista, Textor deu um beijo no treinador diante das câmeras.

Mas a paixão acabou pouco mais de uma semana depois, com a eliminação nas oitavas de final diante do Palmeiras.