Desinformação se propaga nas redes sociais após inundações no Texas

Vários especialistas afirmam que essas tecnologias de modificação do clima não foram responsáveis pelas enchentes no Texas.

- 'Rápida propagação' -

"As afirmações falsas tanto da esquerda quanto da direita foram amplamente difundidas nas redes sociais após as catastróficas inundações no Texas", escreveram Sarah Komar e Nicole Dirks, do grupo de monitoramento de desinformação NewsGuard em um relatório.

Quando ocorrem episódios climáticos extremos costumam surgir teorias da conspiração que afirmam que eles foram criados por pessoas e que elas os controlam.

Depois dos desastres naturais, a desinformação normalmente dispara nas redes sociais, alimentada por perfis de todo o espectro político, em um momento no qual muitas plataformas reduzem a moderação de conteúdo e diminuem sua dependência de verificadores de fatos.

Os meios de comunicação tradicionais tampouco ficaram imunes à desinformação na internet.