Enchentes no Texas: geografia, clima e falhas políticas

O ar quente do Golfo sobe pela Escarpa de Balcones - uma linha de colinas e penhascos íngremes que se curva para sudoeste a partir de Dallas ? esfria e despeja torrentes sobre solos finos que rapidamente cedem lugar ao leito rochoso.

O escoamento então se afunila por uma densa rede de riachos. "A água sobe muito, muito rápido, em questão de minutos ou algumas horas", disse Sharif à AFP. E as primeiras horas de 4 de julho comprovaram isso.

Por volta das 3h00 locais, um medidor próximo ao acampamento Mystic, em Hunt, indicava que o rio Guadalupe estava subindo quase 30 centímetros a cada cinco minutos. Às 4h30, o nível do rio estava mais de seis metros acima do normal, segundo os dados do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Um volume de água suficiente para arrastar pessoas, veículos e edifícios.

Pouco após 1h00, um alerta foi emitido pelo NWS, mas a maioria das pessoas no acampamento estava dormindo. Os telefones celulares são proibidos no local e a cobertura era irregular. A escuridão dificultava a avaliação das rotas de fuga.

Sharif insiste no uso de previsões hidrológicas que traduzam as chuvas em níveis prováveis do rio.