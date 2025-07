Especialistas da ONU advertem sobre riscos de tortura quando EUA deporta migrantes

Após a autorização, um grupo de oito migrantes deportados pelos Estados Unidos, que estavam havia semanas em uma base militar no Djibuti, chegou ao Sudão do Sul no sábado, segundo anunciaram o Departamento de Segurança Interna dos EUA e um representante do Ministério das Relações Exteriores do país africano.

Apenas um dos deportados é do Sudão do Sul.

Entre os oito migrantes expulsos em maio pelos Estados Unidos, estão um mexicano e dois cubanos.

Um funcionário local que pediu anonimato disse que eles chegaram a Juba vindos do Djibuti e acrescentou que foram transportados por fuzileiros navais americanos.

O grupo inclui também dois birmaneses, um vietnamita e um laosiano.

As autoridades americanas afirmam que os oito homens foram condenados por crimes violentos e que seus países de origem não aceitaram recebê-los de volta.