EUA solicita ao Equador extradição do líder mafioso recapturado Fito

Através do Ministério das Relações Exteriores equatoriano, Washington apresentou ao presidente da CNJ, José Suing Nagua, o "pedido formal de extradição" de Fito, que "é requerido pela Justiça do país norte-americano", assinalou o supremo equatoriano em comunicado.

O tribunal acrescentou que "o processo de extradição passiva será tramitado em conformidade com o ordenamento jurídico equatoriano".

Antes de fugir, Fito estava na prisão desde 2011. Ele será o primeiro equatoriano a ser extraditado após a aprovação da entrega de nacionais em um referendo realizado em abril de 2024 proposto pelo presidente Daniel Noboa, que mantém uma guerra contra o crime organizado.

Fito "era um líder impiedoso e um narcotraficante prolífico para uma violenta organização criminosa transnacional", sustentou em abril o promotor do Tribunal do Distrito Leste do Brooklyn, John Durham.

Há anos o Equador deixou de ser um oásis de paz entre Colômbia e Peru, os principais produtores mundiais de cocaína, para se tornar uma das nações mais violentas por causa da guerra pelo poder entre organizações com vínculo com cartéis internacionais.

A taxa de homicídios no país cresceu de 6 para cada 100.000 habitantes em 2018 para 38 em 2024, com o recorde histórico de 47 em 2023.