Freiras macedônias bordam as vestes do clero ortodoxo

"Somos as únicas no mundo que fazem esse tipo de mitra", diz a irmã Efimija, de 44 anos, membro da oficina junto com outras doze mulheres.

As irmãs e duas noviças trabalham em equipe, cada uma especializada em uma etapa do processo de fabricação e guardando zelosamente seus segredos.

"Cada irmã tem sua própria tarefa", diz Efimija enquanto observa uma colega dando os últimos retoques na mitra que lhe foi confiada por uma autoridade ortodoxa cujo nome ela prefere não revelar.

Originalmente habitado por monges, o mosteiro foi transformado em um estábulo quando a Macedônia do Norte fazia parte da Iugoslávia socialista, de 1945 a 1990.

Ele foi reaberto em 2001 com as irmãs ortodoxas que, desde então, fizeram 1.700 mitras, de acordo com Efimija.

- Uma mitra para Francisco -

Embora somente as altas autoridades da Igreja Ortodoxa possam usar esses adereços de cabeça, as irmãs abriram uma exceção para o papa Francisco, que morreu este ano.