HRW acusa Congresso do Peru de enfraquecer combate ao crime organizado

A organização internacional Human Rights Watch (HRW) denunciou, nesta terça-feira (8), que autoridades peruanas enfraqueceram as investigações sobre o crime organizado e a proteção ambiental com uma série de ações e leis promulgadas desde 2023.

A violência disparou no Peru com o aumento dos casos de extorsão, assassinatos por encomenda e garimpo ilegal, uma situação que levou o governo a declarar estado de emergência no ano passado e a colocar militares nas ruas em várias regiões do país.

"O Congresso e o governo da (presidente Dina) Boluarte devem reverter a situação urgentemente e tomar medidas eficazes para proteger os direitos de todos os peruanos", disse Juanita Goebertus, diretora da HRW para as Américas, ao apresentar o relatório "Congresso em cumplicidade: Como o Legislativo do Peru permite o avanço do crime organizado".