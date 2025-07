Imprensa iraniana critica presidente Pezeshkian por ser 'muito brando' com EUA

"Ele esqueceu de que estes mesmos americanos, com os sionistas (Israel), usaram as negociações para ganhar tempo e se preparar para o ataque?" questiona um editorial do jornal Kayhan, conhecido pela hostilidade ao Ocidente e oposição às negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O governo dos Estados Unidos, que negociava com o Irã desde abril, decidiu em 22 de junho bombardear três instalações nucleares iranianas.

Segundo a televisão estatal, pelo menos 1.060 pessoas morreram no Irã durante a guerra de 12 dias.

Por sua vez, o jornal conservador Javan condenou as declarações "muito brandas e gentis" do presidente com os Estados Unidos.

"O verdadeiro significado de uma conversa com um apresentador americano é transmitido quando as palavras refletem a ira do público e a total desconfiança em relação aos Estados Unidos", escreveu o jornal.

