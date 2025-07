Incêndio na França leva ao confinamento de habitantes de Marselha

As autoridades pediram nesta terça-feira (8) que os habitantes do norte de Marselha, no sudeste da França, se confinassem diante do avanço de um incêndio que já obrigou ao fechamento do aeroporto da segunda maior cidade do país.

A França luta contra dois incêndios no sul do país, dias após uma intensa e precoce onda de calor que sufocou o país entre 19 de junho e 4 de julho, com temperaturas superiores a 40 ºC em algumas regiões.

"Incêndio florestal em Marselha. Saia imediatamente da área florestal. Procure refúgio em um edifício sólido. Feche janelas e portas", alertou a prefeitura local em uma mensagem de emergência enviada aos celulares da região.