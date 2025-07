Irã afirma que não pediu negociações com EUA desde a guerra com Israel

"Programamos conversas com o Irã. Eles querem conversar", declarou Trump aos jornalistas na Casa Branca, onde se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

"Eles querem se reunir. Querem resolver algo. Agora eles são muito diferentes de como eram há duas semanas", acrescentou.

Em 13 de junho, Israel efetuou uma série de bombardeios aéreos contra instalações nucleares e alvos militares no Irã, uma ofensiva que recebeu o apoio dos Estados Unidos em uma campanha que durou 12 dias e que, segundo a televisão estatal, deixou pelo menos 1.060 mortos na República Islâmica.

Após o conflito, as conversas que Washington e Teerã haviam iniciado em abril foram interrompidas.

Nesta terça-feira, a imprensa iraniana criticou o presidente do país, Masud Pezeshkian, por declarar em uma entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson, próximo de Donald Trump, que "não tem problemas" em retomar as conversas com Washington.

"Ele esqueceu de que estes mesmos americanos, com os sionistas (Israel), usaram as negociações para ganhar tempo e se preparar para o ataque?" questiona um editorial do jornal Kayhan, conhecido pela hostilidade ao Ocidente e oposição às negociações sobre o programa nuclear iraniano.