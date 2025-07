Magnata da música Sean 'Diddy' Combs conhecerá sua sentença em 3 de outubro

Após se reunir com acusação e defesa, o juiz Arun Subramanian confirmou a data que havia antecipado ao tomar conhecimento da decisão do júri para anunciar a condenação que estabelecerá ao rei do hip hop.

Detido desde setembro, o juiz negou a Combs o pedido para aguardar o anúncio da condenação em liberdade, pois tanto o próprio Diddy quanto sua defesa não conseguiram demonstrar que o fundador do selo Bad Boy Records "não representa perigo para ninguém", em particular para suas acusadoras.

O juiz lembrou que, em junho de 2024, quando estava sob investigação, houve um incidente violento contra uma ex-companheira.

A promotoria acusou o rei do hip hop de obrigar duas ex-companheiras, Casandra "Cassie" Ventura e outra mulher que testemunhou sob o pseudônimo de "Jane", a manterem relações sexuais não desejadas com garotos de programa, e para isso contou com a ajuda de funcionários fiéis que o acobertaram e protegeram.

