Ministros da UE autorizam Bulgária a aderir ao euro em 2026

Os Estados da UE que desejam aderir à moeda única devem demonstrar que suas economias convergiram com as de outros países da zona do euro e que suas finanças estão sob controle.

As condições incluem manter a inflação em no máximo 1,5 ponto percentual acima da taxa dos três países da UE com melhor desempenho.

Além disso, a política monetária do país está agora nas mãos do BCE.

Atualmente, além da Bulgária, a República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia, Suécia e Dinamarca não adotam o euro.

raz-ahg/jvb/zm/aa

© Agence France-Presse