Negociações para trégua em Gaza são retomadas sob pressão de Trump

As negociações entre Israel e Hamas sobre um cessar-fogo em Gaza foram retomadas nesta terça-feira (8) no Catar, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, durante uma reunião na segunda-feira em Washington, para alcançar um acordo que termine com a guerra.

"As negociações indiretas foram retomadas esta manhã em Doha", declarou à AFP uma fonte palestina próxima às conversações.

"Até o momento não houve qualquer avanço, mas as negociações continuam", acrescentou a fonte no terceiro dia de conversações, que acontecem com a participação de mediadores estrangeiros.