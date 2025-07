Número de mortos passa de 100 no Texas e novas tempestades estão previstas

"Essa parte do Texas, ao menos na enchente no condado de Kerr, experimentava uma seca extrema ou excepcional. Essas são as piores condições de seca que se pode ter", explicou.

O diretor de comunicação da organização, Tom Di Liberto, afirmou que a falta de funcionários no Serviço Meteorológico Nacional contribuiu para o desastre. "O que acontece não apenas no Texas, mas também nos escritórios de previsão do tempo em todo o país, é que as pessoas com mais experiência em lidar com esses eventos extremos, e também em comunicá-los, foram embora de vários lugares, de forma que não é possível, necessariamente, substituir essa experiência", ressaltou.

