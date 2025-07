Presidente francês chega ao Reino Unido, a primeira visita de um líder europeu desde o Brexit

Macron e sua esposa, Brigitte, foram recebidos pelo príncipe herdeiro William e sua esposa Kate, vestida com a marca Dior, na pista da base militar de Northolt, ao oeste de Londres, onde o avião presidencial pousou pouco depois das 11h00, horário local (7h00 no horário de Brasília).

O casal presidencial seguiu então para o Castelo de Windsor (ao oeste de Londres), onde será oficialmente recebido pelo rei Charles III e pela rainha Camilla, quase dois anos após sua visita de Estado à França.

Após o esfriamento das relações bilaterais devido à saída do Reino Unido da União Europeia em 2020, esta visita ocorre em meio a um clima de reaproximação entre os dois países, após a chegada de Keir Starmer, do Partido Trabalhista, a Downing Street em 2024.

A guerra na Ucrânia, que mais uma vez colocou as questões de defesa e segurança no centro das preocupações europeias, aproximou ainda mais os dois aliados, as principais potências militares do continente.

"Nossos dois países enfrentam uma infinidade de ameaças complexas, vindas de múltiplas direções. Como amigos e aliados, as enfrentamos juntos", dirá o rei durante seu discurso antes do jantar de Estado nesta terça-feira.

Esta visita, a primeira de um presidente francês desde Nicolas Sarkozy em 2008 e de um líder europeu desde a coroação de Charles III, foi saudada na segunda-feira como "histórica" por Downing Street.