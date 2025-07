Procuradoria Europeia investiga o partido francês RN por irregularidades financeiras

A Procuradoria Europeia anunciou, nesta terça-feira (8), uma investigação sobre o partido francês Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados de extrema direita em Bruxelas por supostas irregularidades financeiras.

"A Procuradoria Europeia abriu uma investigação", disse seu porta-voz à AFP, sem fornecer mais detalhes, "para não comprometer os resultados" da investigação.

O partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella, juntamente com seus aliados no antigo grupo parlamentar Identidade e Democracia (ID), é suspeito de ter "gastado indevidamente" mais de 4,3 milhões de euros (R$ 27,27 milhões) entre 2019 e 2024, segundo um relatório do departamento financeiro da Procuradoria.