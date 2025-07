Real Madrid-PSG: uma semifinal explosiva com Mbappé no centro das atenções

O treinador não falou com a imprensa nesta terça-feira devido a uma tempestade que atrasou o voo que levaria a delegação do Real Madrid de Miami para Nova York.

- Dembélé pode ser titular -

A dúvida sobre quem fará dupla com Vinícius Jr no ataque não é a única para Alonso, cujo time recebeu um pequeno aviso contra os alemães após desperdiçar uma vantagem de 2 a 0 e ser salvo por Thibaut Courtois no final.

O zagueiro Dean Huijsen foi expulso, e o novo técnico do Real Madrid terá que reorganizar sua defesa, uma das áreas revolucionadas com sua chegada, com a implementação de uma linha de três zagueiros.

A preocupação com a reorganização da defesa não é exclusiva do ex-técnico do Bayer Leverkusen. Luis Enrique também terá que recorrer ao banco de reservas para encontrar um substituto para o equatoriano Willian Pacho.

O fiel companheiro de Marquinhos foi expulso na vitória por 2 a 0 sobre o Bayern de Munique, na qual o campeão europeu terminou com nove jogadores, depois de o lateral Lucas Hernández, que entrou no segundo tempo, também ter sido recebido o cartão vermelho.