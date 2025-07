Suprema Corte dos EUA remove bloqueio a demissões em massa de funcionários federais

Uma coalizão de sindicatos e organizações sem fins lucrativos processou o governo, alegando que este excedeu sua autoridade ao ordenar demissões em massa e reformas nas agências sem a aprovação do Congresso.

A juíza federal Susan Illston suspendeu temporariamente as demissões, argumentando que provavelmente precisavam da aprovação do Congresso.

No entanto, a Suprema Corte suspendeu esse bloqueio. A decisão foi baseada somente na questão da validade do decreto e do memorando que proclamavam os cortes.

Os magistrados não avaliaram a legalidade das reduções de pessoal ou dos planos de reorganização, que continuarão sendo objeto de batalhas judiciais.

"Os planos em si não estão perante o tribunal nesta etapa", avaliou a juíza Sonia Sotomayor, uma das três liberais da Suprema Corte.

A magistrada Ketanji Brown Jackson, também progressista, foi a única a discordar.