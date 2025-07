Tenista Jasmine Paolini encerra parceria com treinador Marc López

Trabalhando com López, a italiana foi campeã em maio do WTA 1000 de Roma, no saibro, mas depois caiu nas oitavas de final em Roland Garros, onde foi finalista em 2024.

Na grama de Wimbledon, torneio que também chegou à final no ano passado, foi eliminada na segunda rodada pela russa Kamilla Rakhimova (N.62).

Depois dos resultados na França e na Inglaterra, Paolini cairá, no mínimo, para a nona posição no ranking da WTA.

