Trabalhadores do setor têxtil do Camboja se preocupam com tarifas de Trump

Os Estados Unidos foram o maior mercado para os produtos fabricados no Camboja no ano passado, com um valor de quase 10 bilhões de dólares (54 bilhões de reais na cotação atual), ou 40% do total das exportações, bem à frente do Vietnã e da China, de acordo com dados oficiais de Phnom Penh.

"Quero que as tarifas caiam ainda mais", disse Sreymom, uma trabalhadora grávida de 28 anos, 11 deles trabalhando em fábricas têxteis.

"Eu me preocupo com o fato de que ficaremos sem trabalho se as negociações fracassarem, porque as empresas não terão dinheiro para pagar", acrescentou.

O setor de vestuário, têxtil e calçados do Camboja empregava quase um milhão de pessoas em 2024, das quais mais de 75% eram mulheres, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

A maioria da força de trabalho é declarada, em um país onde a economia informal ainda concentra milhões de pessoas, segundo organizações internacionais.

Yi Mom, 47 anos, trabalha no setor têxtil há 20 anos. Ela diz que teme que o choque seja grande demais para o Camboja, um dos menores países do Sudeste Asiático, cujo desenvolvimento foi prejudicado por décadas de conflitos civis.