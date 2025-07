Busca por desaparecidos continua após enchentes no Texas

O condado de Kerr foi o mais afetado, com 94 mortes, incluindo 30 crianças.

Entre as vítimas estão 27 crianças e monitores do acampamento cristão para meninas Camp Mystic, às margens do rio Guadalupe, que abrigava cerca de 750 pessoas.

Cinco campistas e um monitor continuavam desaparecidos na noite de terça-feira, segundo o governador. Também estão à procura de uma criança que não estava no acampamento.

No estado do Novo México, a cheia do rio Ruidoso causou pelo menos três mortes no município de mesmo nome, segundo autoridades locais.

- Críticas -

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que viajará ao Texas na sexta-feira (11) acompanhado por sua esposa Melania.