Carlo Ancelotti é condenado a um ano de prisão por fraude fiscal na Espanha

Por outro lado, o técnico italiano de 66 anos foi absolvido da acusação de ter cometido crimes fiscais em 2015.

A promotoria havia pedido uma condenação de quatro anos e nove meses de prisão para Ancelotti por considerar que ele havia sonegado mais de um milhão de euros (R$ 6,3 milhões na cotação atual) que recebeu em direitos de imagem em 2014 e 2015, durante sua primeira passagem pelo Real Madrid (2013-2015), clube ao qual retornou em 2021 (até 2025).

- "Mecanismos artificiais" -

Durante seu depoimento no julgamento realizado em abril, na capital espanhola, Ancelotti afirmou que nunca pensou em cometer fraude.

O italiano disse que aceitou receber 6 milhões de euros (R$ 38,3 milhões) líquidos por temporada e foi o Real Madrid que propôs que ele recebesse 15% desse valor em direitos de imagem, com uma tributação diferente, o que acabou lhe causando problemas.

"Quando o Madrid me sugeriu isto, coloquei o clube em contato com o meu assessor inglês. Eu nunca me envolvo nisso porque nunca tinha recebido assim", declarou Ancelotti, garantindo que nunca teve ciência de que estava fazendo algo que "não era correto".