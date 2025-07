Chanceler israelense considera 'factível' acordo de trégua com Hamas, apesar de divergências

As declarações do chanceler israelense estão em sintonia com o otimismo dos Estados Unidos, cujo emissário para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse esperar um acordo, apesar de as negociações indiretas no Catar estarem estagnadas.

"Esperamos que ao final desta semana, chegaremos a um acordo que nos permita entrar em um cessar-fogo de 60 dias", assegurou.

No entanto, Netanyahu segue ancorado em sua retórica e reiterou que seu objetivo continua sendo "eliminar" o Hamas da Faixa de Gaza.

"Não vamos ceder, nem por um momento, e isto é possível graças à pressão militar dos nossos heroicos soldados", acrescentou.

Para Izzat al Risheq, um alto dirigente do Hamas, este objetivo não está em sintonia com a "realidade".

"Gaza não vai se render (...) e é a resistência que imporá as condições", acrescentou em uma declaração oficial, embora este dirigente não faça parte da delegação negociadora.