Chatbot Grok da rede X lança comentários antissemitas e gera polêmica

Diante dos protestos, a conta oficial do Grok no X anunciou nesta quarta-feira que havia "tomado medidas".

"Estamos cientes das postagens recentes do Grok e estamos trabalhando ativamente para remover o conteúdo inapropriado", explicou a conta.

"Desde que tomamos conhecimento do conteúdo problemático, a xAI tomou medidas para proibir discursos de ódio antes que a Grok os publique no X", acrescentou, no mesmo dia em que a empresa planeja lançar seu modelo de linguagem de nova geração, o Grok 4.

- Bloqueio na Turquia -

A ferramenta também teve como alvo chefes de Estado, como quando chamou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan de "cobra" e lançou insultos contra ele, segundo outra captura de tela.

Essas publicações provocaram uma reação quase imediata da Turquia: um tribunal em Ancara bloqueou o acesso a dezenas de mensagens do Grok por "insultarem" o presidente e a religião, segundo uma decisão consultada pela AFP.