Chile recebe com 'cautela' anúncio de Trump sobre tarifas ao cobre

O presidente do Chile, Gabriel Boric, assegurou, nesta quarta-feira (9), que espera uma comunicação formal por parte dos Estados Unidos para responder ao anúncio do presidente Donald Trump de impor tarifas de 50% às importações de cobre.

O Chile é o principal produtor de cobre do mundo, com quase 25% da oferta global. A poderosa indústria do metal vermelho é responsável por 10% a 15% do PIB chileno.

"O governo, diante destes temas, reage com cautela, como é apropriado na diplomacia", disse Boric aos jornalistas no Palácio de La Moneda.