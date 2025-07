China acelera construção de instalações de energias renováveis, afirma estudo

A China está acelerando a construção de instalações de energias renováveis, com 1,5 vezes mais fontes eólicas e solares neste ano em comparação com 2024, segundo um estudo.

O país asiático é o maior emissor de gases que provocam o efeito estufa, com mais que o dobro das emissões do segundo colocado, Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, é um líder global em energia renovável, com um aumento de capacidade mais rápido do que qualquer outro país.

Somente neste ano, o país tem 510 gigawatts de instalações solares e eólicas em construção, 57% a mais do que no ano passado, segundo o Global Energy Monitor (GEM), com sede nos Estados Unidos.