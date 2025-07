Christian Horner é demitido da Red Bull após 20 anos na equipe

"A Red Bull liberou Christian Horner de suas funções a partir de hoje (9 de julho de 2025) e nomeou Laurent Mekies para o cargo de chefe executivo da Red Bull Racing", informou a escuderia em comunicado.

A decisão chega depois de meses em que o rendimento da Red Bull diminuiu, superada pela McLaren no campeonato de construtores no ano passado, e em meio a conflitos internos, principalmente pelas acusações contra Horner e as relações tensas com Verstappen e seu pai.

Também nestes últimos meses, o histórico engenheiro da Red Bull, Adrian Newey, idealizador dos carros campeões mundiais, foi para a concorrente Aston Martin.

Ex-diretor esportivo da Ferrari, Mekies terá a missão de aproximar a Red Bull da McLaren, nova equipe a ser batida na Fórmula 1, e convencer Verstappen a continuar no time, enquanto o holandês é pretendido pela Mercedes.

Com apenas duas vitórias em 12 corridas na temporada, a Red Bull ocupa a quarta colocação no campeonato de construtores, e Verstappen é o terceiro no de pilotos, atrás do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, ambos da McLaren.

