Cobre: um metal estratégico sob a ameaça das tarifas de Trump

Por isso, Ole Hansen considerou que a aplicação de tarifas de 50% "não faz sentido" e prejudicaria principalmente os próprios Estados Unidos ou seus principais fornecedores - Chile, Canadá ou Peru -, que são, além disso, "nações amigas".

E ainda se deve levar em conta que a capacidade de Washington de aumentar sua produção está longe de ser suficiente, o que poderia levar o presidente Donald Trump a moderar suas declarações, segundo o analista do Saxo Bank.

Por ora, o governo do Chile, país que é o maior produtor mundial de cobre, com quase 25% da oferta global, afirmou que "reage com cautela" aos anúncios de Trump e disse que aguarda uma "comunicação oficial" a respeito.

- Uma ameaça reiterada -

Já em março, Donald Trump prometeu que imporia tarifas sobre esse metal, como fez com o alumínio e o aço, sem esperar os resultados de uma investigação iniciada em fevereiro sobre a dependência de Washington das importações de cobre.

O anúncio do presidente fez com que os preços do cobre refinado subissem nos últimos meses, pois compradores americanos optaram por estocar.