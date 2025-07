Cresce embate entre Trump e Lula por julgamento de Bolsonaro

Bolsonaro, que nega as acusações de golpismo, pode ser condenado a até 40 anos de prisão se for considerado culpado.

O ex-mandatário, que já está inelegível até 2030 por ter questionado sem provas a confiabilidade do sistema eleitoral, disse ter recebido "com grande alegria a nota do presidente Trump".

Um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL/RJ), fixou residência meses atrás nos Estados Unidos, onde conduz uma campanha para conseguir apoio do governo americano ao pai.

Trump tem o Brasil na mira por outros motivos.

O republicano acusa o Brics ? grupo do qual o Brasil é fundador ? de manter "políticas antiamericanas" e ameaça impor tarifas adicionais de 10% aos países que se alinharem ao bloco.

Lula rejeitou essas declarações durante uma cúpula do bloco de países emergentes realizada na segunda-feira no Rio de Janeiro. "Não queremos imperador", afirmou.