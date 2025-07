Demna se despede da Balenciaga com desfile suntuoso e estrelado

Isabelle Huppert, Naomi Campbell, Kim Kardashian e Eva Herzigova desfilaram para o estilista.

Ternos em preto-azeviche, justíssimos na cintura, volumosos nos quadris e com ombreiras tipo Nosferatu deram destaque a rostos sérios e às vezes cadavéricos das modelos maquiadas para a ocasião.

Também houve espaço para a cor, como no suntuoso casaco brilhante de rosas e no conjunto amarelo-canário. Ou no grande vestido branco, rendado dos pés à cabeça que, com saia ampla e muito rígido, dava uma aparência quase sagrada à modelo.

"O que Demna aportou para a moda, a Balenciaga e o sucesso do grupo é imenso. Sua força criativa é exatamente o que a Gucci precisa", disse François-Henri Pinault, encarregado do grupo de luxo Kering, no comunicado que anunciou a transferência do estilista para a marca italiana, sem dúvida a mais aguardada pelo mercado da moda nos últimos meses.

Os boatos sobre a sucessão de Sabato De Sarno, que partiu em fevereiro depois de apenas dois anos à frente da Gucci, privilegiavam Maria Grazia Chiuri, que na ocasião estava prestes a deixar a direção artística das coleções femininas da Dior, ou Hedi Slimane, que deixou a Celine em outubro de 2024.

Esta nomeação surpresa busca reativar a marca italiana, que vem perdendo impulso.