Departamento de Justiça dos EUA processa Califórnia por atletas transgênero

A ação do Departamento de Justiça é o mais recente episódio do confronto entre o governo do presidente republicano Donald Trump e o estado governado por democratas.

No mês passado, Trump enviou milhares de membros da Guarda Nacional a Los Angeles para reprimir protestos contra as batidas de agentes federais contra imigrantes em situação irregular.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, afirmou que as tropas não eram necessárias para conter os protestos, em sua maioria pacíficos, mas seus esforços jurídicos para retirá-las fracassaram até o momento.

Trump ameaçou no mês passado impor "multas em grande escala" contra a Califórnia após a vitória de um atleta transgênero do ensino médio nos campeonatos estaduais de atletismo.

A ação do Departamento de Justiça acusa o Departamento de Educação da Califórnia e a Federação Interestadual da Califórnia de promoverem "discriminação sexual ilegal contra as estudantes atletas do sexo feminino ao permitir que homens compitam contra elas".

O Departamento de Justiça já havia processado o estado do Maine em abril por permitir que atletas transgênero competissem em esportes femininos, e o governo Trump se mobilizou para cortar o financiamento federal do estado para escolas públicas.